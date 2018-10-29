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Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 13:04
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)

Спасатели сообщили, что после осмотра не нашли ни одного человека

В результате катастрофы самолета Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air после вылета из аэропорта Джакарты погибли все, кто находился на борту. Об этом заявил глава Национального агентства Индонезии по поиску и спасению Мухаммад Суоги, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на dpa.

"Мы осмотрели поверхность моря и не нашли ни одного человека, который бы выжил", - сказал он, добавив, что обнаружено несколько частей тела.

Отметим, что украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.

Как известно, 29 октября в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. По словам гендиректора Lion Air Group Эдварда Сираита, у этого самолета ранее были технические неполадки, которые проявились во время перелета с острова Бали в Джакарты. По предварительным данным, на борту находились 189 человек. По данным индонезийского управления гражданской авиации, вскоре после взлета пилоты выходили на контакт с диспетчером и просили вернуться в аэропорт.

Позже РБК-Украина опубликовало фото и видео с места авиакатастрофы. Также сообщается, что спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров.

 

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Новости Украины BoeingавиакатастрофаИндонезия
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