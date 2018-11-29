Итоги дня: 29 ноября

СБУ обнародовала перехват разговоров военных РФ во время нападения на украинских моряков (аудио)

Фото: Олег Фролов (РБК-Украина)

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала перехват разговоров военных Российской Федерации во время нападения на украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября. Как отмечается, СБУ получила новые безоговорочные доказательства агрессивного вооруженного нападения РФ на корабли Военно-морских сил Украины 25 ноября в Керченском проливе.

В частности, СБУ получила переговоры экипажей российского самолета СУ-30 и вертолета КА-52 с соответствующими пунктами управления. "Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", - сообщил замглавы Службы безопасности Украины Олег Фролов.

Тем временем Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации в Керченском проливе.

ЦИК отменил местные выборы в 10 областях из-за военного положения

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Центризбирком в четверг, 29 ноября, принял решение о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных общинах 10 областей, где введено военное положение. Ограничение касается регионов, граничащих с Россией, морями и Приднестровьем - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей.

Выборы можно будет провести после окончания действия военного положения.

Россиянам запретили пересекать админграницу оккупированного Крыма

Иллюстративное фото (khoda.gov.ua)

Гражданам России и иностранцам запретили пересекать административную границу с временно оккупированным Крымом во время действия военного положения. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Граждан Украины с украинскими документами эти ограничения не касаются.

"Сейчас ограничений по пересечению государственной границы, административной границы с оккупированным Крымом и в районе ООС для граждан Украины нет. В то же время пересечь административную границу с Крымом на время действия военного положения можно исключительно с украинскими документами", - сообщил Демченко

На Донбассе без вести пропал украинский военный

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

На Донбассе в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат десятой горно-штурмовой бригады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бригады в Facebook.

"В ходе боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк. Командованием части принимаются меры по розыску военнослужащего", - говорится в сообщении.

На границе с Венгрией заброшенные "евробляхи" разбирают на запчасти

Фото: Коллаж РБК-Украина

Возле КПП Лужники-Берегшурань с венгерской стороны образовалось "кладбище евроблях", брошенных украинцами. Некоторые из автомобилей уже разграблены.

Здесь брошены на произвол судьбы автомобили различных типов - от малолитражек до микроавтобусов. На большинстве из них венгерские или польские номерные знаки, есть и немецкие. На некоторых видно прямое вмешательство грабителей или вандалов - разбитое стекло, снятые колеса, руль или вырванная с корнем панель приборов. Перевозчик Иштван с Берегово, который пересекает границу практически ежедневно утверждает, что машины у кафе Hatar или просто в поле водители оставляют уже давно.

Синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине 29 ноября - 1 декабря 2018 года ожидается сильный ветер и снегопады.

29-30 ноября в южной части и восточных областях ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, а 30 ноября в южной и восточной части - 15-20 м/с, на Приазовье местами 25-28 м/с.

"1 декабря в восточных, центральных, южных областях местами сильный снег, ночью на Приазовье и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, метель", - говорится в сообщении.