ЦИК отменил местные выборы в 10 областях из-за военного положения

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Выборы можно будет провести после окончания действия военного положения

Центризбирком в четверг, 29 ноября, принял решение о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных общинах 10 областей, где введено военное положение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ЦИК.

Ограничение касается регионов, граничащих с Россией, морями и Приднестровьем - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой областей.

"Комиссия обратила внимание субъектов и других участников избирательного процесса местных выборов, проводимых в областях, в которых введено военное положение, на неукоснительное соблюдение требований части первой статьи 19 Закона Украины" О правовом режиме военного положения "о запрете проведения выборов", - говорится в сообщении.

ЦИК указал, что выборы можно будет провести после окончания действия военного положения 26 декабря или в случае его отмены до этой даты.

Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд в Крым для иностранцев. Ограничения введены на период военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ также отметили, что мобилизации из-за военного положения не будет.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко заявил, что с началом действия военного положения Украина вдоль границ выставит боевые бригады. По его словам, наиболее опасным является граница с Российской Федерацией, а потому бригады сосредоточатся именно там и на Азове.

Как писало РБК-Украина ранее, в Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с введением военного положения в портах Бердянска и Мариуполя планируется увеличение численного состава военнослужащих и должна быть усилена оборона портов.

Отметим, президент Порошенко заявил, что не собирается продолжать военное положение, которое введено в Украине до 26 декабря.