Підсумки дня: 29 листопала

СБУ оприлюднила перехоплення розмов військових РФ під час нападу на українських моряків (аудіо)

Фото: Олег Фролов (РБК-Україна)

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила перехоплення розмов військових Російської Федерації під час нападу на українських моряків у Керченській протоці 25 листопада. Як зазначається, CБУ отримала нові беззаперечні докази агресивного збройного нападу РФ на кораблі Військово-морських сил України 25 листопада у Керченській протоці.

Зокрема, СБУ отримала перемовини екіпажів російського літака СУ-30 та гелікоптера КА-52 з відповідними пунктами управління. "Ці перемовини не залишають жодного сумніву, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів", - повідомив замглави Служби безпеки України Олег Фролов.

Тим часом Трамп скасував зустріч з Путіним через ситуацію у Керченській протоці.

Росіянам заборонили перетинати адмінкордон окупованого Криму

Ілюстративне фото (khoda.gov.ua)

Громадянам Росії та іноземцям заборонили перетинати адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом у час дії воєнного стану. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив керівник прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Громадян України із українськими документами ці обмеження не стосуються.

"Наразі обмежень щодо перетину державного кордону, адміністративної межі з окупованим Кримом та в районі ООС для громадян України немає. В той же час перетнути адміністративну межу з Кримом на час дії воєнного стану можна виключно за українськими документами", - повідомив Демченко.

ЦВК скасувала місцеві вибори в 10 областях через воєнний стан

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Центрвиборчком у четвер, 29 листопада, прийняв рішення про припинення виборчого процесу в об'єднаних територіальних громадах 10 областей, де введено воєнний стан. Обмеження стосується регіонів, що межують з Росією, морями і Придністров'ям - Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чернігівської та Вінницької областей.

Вибори можна буде провести після закінчення дії воєнного стану

На Донбасі безвісти зник український військовий

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

На Донбасі в ході бойового зіткнення зник безвісти солдат десятої гірничо-штурмової бригади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення бригади в Facebook.

"В ході бойового зіткнення, яке відбулося 29 листопада у смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдатів Сергій Проданюк. Командуванням частини вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

На кордоні з Угорщиною занедбані "євробляхи" розбирають на запчастини

Фото: Колаж РБК-Україна

Біля КПП Лужники-Берегшурань з угорської сторони утворилося "кладовище євроблях", кинутих українцями. Деякі з автомобілів вже розграбовано.

Тут кинуті напризволяще автомобілі різних типів - від малолітражок до мікроавтобусів. На більшості з них угорські чи польські номерні знаки, є й німецькі. На деяких видно пряме втручання грабіжників або вандалів - розбите скло, зняті колеса, кермо або вирвана з коренем панель приладів.

Перевізник з Берегово Іштван, який перетинає кордон практично щодня стверджує, що машини у кафе Hatar або просто в полі водії залишають вже давно.

Синоптики попереджають про сильний вітер та снігопади в України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні 29 листопада - 1 грудня 2018 року очікується сильний вітер та снігопади.

29-30 листопада у південній частині та східних областях очікуються пориви вітру 17-22 м/с, а 30 листопада у південній та східній частині - 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-28 м/с.

"1 грудня у східних, центральних, південних областях місцями сильний сніг, вночі у Приазов'ї та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина", - йдеться у повідомленні.