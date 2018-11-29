СБУ обнародовала перехват разговоров военных РФ во время нападения на украинских моряков

Фото: Олег Фролов (РБК-Украина)

СБУ получила переговоры экипажей российского самолета СУ-30 и вертолета КА-52

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала перехват разговоров военных Российской Федерации во время нападения на украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, СБУ получила новые безоговорочные доказательства агрессивного вооруженного нападения РФ на корабли Военно-морских сил Украины 25 ноября в Керченском проливе.

В частности, СБУ получила переговоры экипажей российского самолета СУ-30 и вертолета КА-52 с соответствующими пунктами управления.

"Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", - сообщил замглавы Службы безопасности Украины Олег Фролов.

Напомним, ранее сообщалось, что к захвату украинских кораблей в Керченском проливе причастны два экс-сотрудники СБУ. Участие в атаке на украинские корабли принимали граждане Украины, которые в 2014 году перешли на сторону РФ.

Как писало РБК-Украина, украинские моряки в Керченском проливе получили 6 различных видов нападения со стороны Российской Федерации.