Трамп отменил встречу с Путиным из-за ситуации в Керченском проливе

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Встреча Трампа и Путина была запланирована на 1 декабря на саммите G20

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

Трамп отметил, что поскольку украинские моряки и корабли, захваченные Россией, не были освобождены, он решил отменить встречу с Путиным.

"Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из России, я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю значимой вcтречи, как только эта ситуация будет решена", - написал он.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что может отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" из-за атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Вместе с тем, в Кремле заявляли, что ничего не знают об отмене встречи и продолжают подготовку к ней.

В частности, в Кремле сообщали, что в ходе встречи Трамп и Путин обсудят стратегическую безопасность и региональные конфликты.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Из-за таких действий РФ в 10 областях Украина сроком на 30 дней введено военное положение. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с РФ.

Также сообщалось, что Трамп пообещал разобраться с атакой РФ на украинские корабли в Керченском проливе.