На Донбассе без вести пропал украинский военный

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

В ходе боевого столкновения пропал солдат десятой горно-штурмовой бригады

На Донбассе в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат десятой горно-штурмовой бригады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бригады в Facebook.

"В ходе боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк. Командованием части принимаются меры по розыску военнослужащего", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 29 ноября на Донбассе уже біло зафиксировано два обстрела со стороны пророссийских боевиков, боевых потерь в рядах украинских войск с начала суток нет.

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 28 ноября 2018 года, ранения получили двое украинских военных.

Сообщалось, что за сутки боевики 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.