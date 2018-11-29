Синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

29-30 ноября в Украине ожидается сильный ветер, 1 декабря - метель

В Украине 29 ноября - 1 декабря 2018 года ожидается сильный ветер и снегопады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, 29-30 ноября в южной части и восточных областях ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, а 30 ноября в южной и восточной части - 15-20 м/с, на Приазовье местами 25-28 м/с.

"1 декабря в восточных, центральных, южных областях местами сильный снег, ночью на Приазовье и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, метель", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 29 ноября, на дорогах местами гололедица.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 29 ноября 2018 года, на всей территории Украины без осадков, лишь в Крыму ожидается снег, температура воздуха днем опустится до -7. По данным синоптиков, на западе страны температура воздуха днем до -7, на севере - до -6, в центральной части - до 5, на востоке - до -5, на юге - до -3.