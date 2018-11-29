Военное положение: россиянам запретили пересекать админграницу оккупированного Крыма

Иллюстративное фото (khoda.gov.ua)

Пересекать админграницу с Крымом могут только граждане с украинским паспортом

Гражданам России и иностранцам запретили пересекать административную границу с временно оккупированным Крымом во время действия военного положения. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Граждан Украины с украинскими документами эти ограничения не касаются.

"Сейчас ограничений по пересечению государственной границы, административной границы с оккупированным Крымом и в районе ООС для граждан Украины нет. В то же время пересечь административную границу с Крымом на время действия военного положения можно исключительно с украинскими документами", - сообщил Демченко.

По его словам, гражданам России и другим иностранным гражданам теперь будет запрещено пересекать административную границу с оккупированным полуостровом.

"Это касается всех иностранцев, а не только граждан России. Речь идет исключительно о административной границе с Крымом. Но добавлю, что те иностранцы, которые уже до этого на законных основаниях попали в Крым, они будут выпущены через административную границу", - добавил он.

Напомним, на время действия военного положения для иностранцев и граждан России будут действовать усиленные меры контроля на границе.

Ззаначимо, боевики на оккупированных территориях начали распространять панику среди населения в связи с введением военного положения.