Итоги дня: 29 июля
У Зеленского заявили о создании коалиции, доллар упал до очередного минимума и другие новости
- Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады
- Начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили после публикации скандального видео
- Погода в Украине завтра, 30 июля, ухудшится, ожидаются дожди с грозами, а также шкальный ветер до 15-20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение
- Министерство юстиции перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных
- Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,25 гривен за доллар, что еще на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
- Сегодня, 29 июля, подозрения на судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) поступили на подпись к заместителю генерального прокурора
- В ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа
- В Киеве 29 июля прошел сильнейший ливень. Он затопил не только центральные улицы, но и спальные районы (фото и видео)
- Владимир Зеленский на стадионе Черноморец в Одессе наблюдал за матчем "Динамо" - "Шахтер", который проходил в рамках Суперкубка Украины в воскресенье, 28 июля (фото)
- В Украину идет очередное похолодание. Синоптики отметичают, что жаркий день повсюду в Украине - только сегодня, с завтрашнего дня похолодает