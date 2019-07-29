В Украине закрыли реестр коррупционеров

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теперь будет труднее установить совершал ли человек коррупционное правонарушение прежде, чем его назначать на госдолжность

Месяц назад Министерство юстиции перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на платформу для работы с открытыми данными Opendatabot.

Платформа отмечает, что в связи с этим теперь будет труднее установить совершал ли человек коррупционное правонарушение прежде, чем его назначать на госдолжность. А согласно закону, человек, совершивший такое правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности.

"Согласно постановлению Кабмина, Национальное агентство проводило проверку претендента на государственную должность в реестре коррупционеров. Если человек попал в реестр, то в течение трех лет его не должны были брать на работу в Госорганы", - отметил Тарас Бойко, исполнительный директор Центра политико-правовых исследований.

Как сообщается, последнее обновление данных было 25 июня 2019 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил усилить люстрацию. Глава государства предлагает предусмотреть, что после принятия законопроекта под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, председателя Верховной рады, генерального прокурора, председателя СБУ, председателя Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, главам государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.Текст законопроекта о люстрации уже внесен в парламент.