Підсумки дня: 29 липня
У Зеленського заявили про створення коаліції, долар впав до чергового мінімума та інші новини
- Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про створення партією "Слуга народу" коаліції у новому скликанні Верховної ради
- Начальника поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили після публікації скандального відео
- Погода в Україні завтра, 30 липня, погіршиться, очікуються дощі з грозами, а також шкальний вітер до 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження
- Міністерство юстиції перестало публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних
- Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,25 гривень за долар, що ще на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем
- Сьогодні, 29 липня, підозри на суддів Окружного адміністративного судуКиєва (ОАСК) надійшли на підпис до заступника генерального прокурора
- Найближчим часом будуть поновлені переговори з Росією з питань транзиту і закупівель газу
- У Києві 29 липня пройшла найсильніший злива. Вона затопила не тільки центральні вулиці, а й спальні райони (фото і відео)
- Володимир Зеленський на стадіоні "Чорноморець" в Одесі спостерігав за матчем "Динамо" - "Шахтар", який проходив в рамках Суперкубка України у неділю, 28 липня (фото)
- В Україну йде чергове похолодання. Синоптики зазначають, що спекотний день повсюди в Україні - лише сьогодні, з завтрішнього дня похолодає
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