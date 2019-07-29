Курс доллара упал до очередного минимума в 2019

Фото: курс доллара пробил новую отметку (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 18 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,25 гривен за доллар, что еще на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне - 2525,2582 гривен за 100 долларов (-18,7146 гривен).

При этом курс доллара на 29 июля составлял 2543,9728 гривен за 100 долларов. Таким образом, официальный курс пробил очередной минимум с начала года.

Напомним, сегодня на межбанковском рынке валютные торги открылись в диапазоне 25,3300 - 25,3600 грн/доллар, евро 28,1720 - 28,2028 грн/евро, российский рубль 0,3984 - 0,3990 грн/рубль. Открытие межбанка 29 июля показало, что гривна продолжает укрепляться по отношению к другим валютам.

Укрепление украинской гривны также подтверждает курс в обменных пунктах. В частности, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 12 копеек - до 25,48 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 17 копеек - до 28,45 гривен за евро.