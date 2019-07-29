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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    29.07.2019 - 18:06
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В отдельных районах прогнозируются град и шквалы 15-20 м / с

Погода в Украине завтра, 30 июля, ухудшится, ожидаются дожди с грозами, а также шкальный ветер до 15-20 м/ с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр

Как сообщают синоптики, завтра ночью в западных, местами в северных и центральных областях, днем ​​на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах прогнозируются град и шквалы 15-20 м / с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с,

Температура воздуха ночью составит +15 +20, на побережье морей до +23 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +24 +29, в южной части и на Закарпатье до +28 +33 градусов.

В Украине объявлено штормовое предупреждениеНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  погода в Украине 29 июля будет сухой и жаркой почти на всей территории страны, температура воздуха местами поднимется до +34.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что завтра, 30 июля, погода в Украине ухудшится. В северных, западных областях и в Харьковской области температура воздуха снизится и составит +25 +28. 

Кроме того, завтра утром и днем кратковременные дожди вероятны на западе, севере и в центре, а грозовые дожди охватят юг и восток. В Киеве 30 июля жара ослабнет до +26 градусов.

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