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У Зеленского заявили о создании коалиции в новой Раде

Новости » Политика    29.07.2019 - 11:05
У Зеленского заявили о создании коалиции в новой Раде
Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

Представитель Зеленского в Кабмине отметил, что она заберет все министерские кресла

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил о создании партией "Слуга народа" коалиции в новом созыве Верховной рады. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

При этом он не исключил вхождении партии "Голос" в уже созданную коалицию.

"Коалиция уже есть, монобольшинство… Это же (вхождение в коалицию, - ред.) зависит и от "Голос", от их позиции и политических пожеланий. Увидим", - отметил представитель Зеленского в Кабмине.

Герус подчеркнул, что все министерские кресла заберет коалиция.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - сказал он.

Напомним, в конце июля глава политпартии Дмитрий Разумков заявлял, что политическая партия "Слуга народа" готова обсудить коалицию с политическими силами. Он отмечал, что в партии хотели бы видеть в коалиции новые политические силы.

Как писало РБК-Украина, Герус заявил, что новая Верховная рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября.

Добавим, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на внеочередных выборах в Раду. По результатам выборов, больше всего голосов получила партия "Слуга народа", с результатом в 43.16% голосов избирателей. Второе место у партии "Оппозиционная платформа За життя" с 13.05% голосов. Третье место у партии "Батькивщина".

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