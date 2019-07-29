ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украину идет очередное похолодание

Новости » Общество    29.07.2019 - 11:28
В Украину идет очередное похолодание
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В северных областях и на западе Украины, а также в Харьковской области температура воздуха снизится и составит +25+28

Погода в Украине завтра, 29 июля, ухудшится, в северных, западных областях и в Харьковской области температура воздуха снизится и составит +25+28. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Синоптик отметила, что жаркий день повсюду в Украине - только сегодня, с завтрашнего дня ожидается похолодание.

В северных областях и на западе Украины, а также в Харьковской области температура воздуха снизится и составит +25+28 градусов. В южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара завтра еще задержится. Днем +29+33 градуса.

"Однако уже и здесь 31 июля ожидается понижение температуры, кроме юга. И уже 1-го августа во всей Украине жары не будет - предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже +20 градусов", - добавила синоптик.

Кроме того, по прогнозу Диденко, завтра утром и днем кратковременные дожди вероятны на западе, севере и в центре, а грозовые дожди охватят юг и восток. В Киеве завтра жара ослабнет до +26 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха в столице снизится еще на несколько градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны локально. Так что ближайшую неделю, а, особенно, выходные, 3-4 августа, в Киеве будут достаточно свежими. Поэтому ловим сегодня летнюю жару, потому что уже завтра за ней придется ехать на юг", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине 29 июля будет сухой и жаркой почти на всей территории страны, температура воздуха местами поднимется до +34.

Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Киеве Завтра в Украине ожидается до +33
Новости Украины похолоданиеПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь