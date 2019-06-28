Итоги дня: 28 июня
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- День Конституции сегодня, 28 июня, отмечают в Украине. Ночь с 27 на 28 июня стала исторической - Верховная Рада, несмотря на все противоречия, приступила к обсуждению и принятию Основного закона, рассматривая одну статью за другой
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе
- В киевском аэропорту "Жуляны" приземлился самолет с четырьмя освобожденными из плена в самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" украинцами (видео)
- Глава правления российской газовой компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Украина не успеет подписать новый газовый контракт до конца 2019 года
- Оператор газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм
- На юге Франции воздух прогрелся до 45,8 градусов по Цельсию, установив новый абсолютный рекорд
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита G20 потребует от российского президента Владимира Путина выдачи подозреваемых в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери
- В День Конституции, 28 июня, неизвестные вывесили флаг Украины прямо в центре оккупированного Донецка (фото, видео)
- Погода в Украине на выходных, 29 и 30 июня, будет неоднородной. Температура воздуха будет колебаться, однако жары не ожидается. А ночная температура упадет до отметок +9 градусов