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Мэй потребует от Путина выдачи фигурантов дела Скрипалей

Новости » Политика    28.06.2019 - 05:19
Мэй потребует от Путина выдачи фигурантов дела Скрипалей
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Мэй на встрече с Путиным намерена поднять вопрос выдачи агентов ГРУ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита G20 потребует от российского президента Владимира Путина выдачи подозреваемый в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом она заявила перед вылетом в Осаку, передает The Guardian.

В частности, Мэй отметила, что заявит Путину о необходимости выдачи подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери весной 2018 года.

"Я собираюсь абсолютно четко изложить позицию Великобритании относительно случившегося в Солсбери. Мы считаем, что эти люди должны быть привлечены к ответственности", - заявила Мэй.

Она также пояснила, что Россия не выдает своих граждан. При этом Мэй указала, что существуют европейские ордера на арест подозреваемых, и если они выедут за пределы России, то Лондон сделает все, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее Путин в интервью британскому изданию Financial Times на вопрос о деле Скрипалей ответил, что предателей российского государства необходимо наказывать.

Бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери. По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом. Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова

Саммит G20 в Осаке стартовал со встречи Трампа и Абэ
Новости Украины G20Владимир ПутинсаммитТереза Мэй
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