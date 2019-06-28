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Во Франции побит абсолютный температурный рекорд

Новости » В мире    28.06.2019 - 18:35
Во Франции побит абсолютный температурный рекорд
Иллюстративное фото (news.yahoo.com)

Температура достигла 45,8 градусов

На юге Франции воздух прогрелся до 45,8 градусов по Цельсию, установив новый абсолютный рекорд. Об этом сообщает Sky News.

Предыдущий абсолютный температурный рекорд во Франции был зарегистрирован в августе 2003 года, когда температура воздуха поднялась до 44,1 градуса, отмечает BBC. Тогда аномальная жара в Европе унесла десятки тысяч жизней.

Синоптики уже предупредили, что в этом году лето в Европе станет самым жарким с 2003 года. Причины погодной аномалии - шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон.

Ранее в четырех департаментах Франции - Воклюз, Гар, Эро, Буше-дю-Рон - был объявлен красный уровень опасности в связи с аномальной жарой. Почти во всех других регионах страны, в том числе и в Париже, объявлен оранжевый уровень климатической угрозы: в школах отложены экзамены, многие учебные заведения полностью закрыты.

Красный уровень опасности был объявлен также в восьми областях Испании, в том числе в Каталонии, где лесные пожары охватили 6500 га.

Чрезвычайное положение в связи с аномальной жарой объявлено также в 16 итальянских городах.

В Польше до конца недели также метеорологи прогнозируют аномально жаркую погоду - воздух прогреется до 40 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, жара в Украине спала 27 июня, однако уже в начале июня ожидается возвращение жаркой погоды, когда температура снова поднимется до 30 градусов.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, средняя температура атмосферного воздуха в Украине повысилась на 1,5 градуса, что больше, чем в целом по миру.

 

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