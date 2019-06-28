Зеленский дал гражданство иностранцам, воевавшим на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украинское гражданство получат 14 человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу, украинское гражданство получат:

Дмитрий Белогорцев;

Давид Гачечиладзе;

Абдула Джалил;

Тачи Джафаров;

Рудольф Егоренко;

Тенгиз Занадзу;

Гиорг Кахниашвили;

Валерий Колотый;

Мераб Концелидзе;

Мамук Музашвили;

Юрий Савилов;

Левані Хуцишвили;

Арлсанбек Каримов;

Юлия Толопа.

В офисе отметили, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства. Следующие решения о предоставлении гражданства иностранцам, участникам войны в Донбассе будут приняты после рассмотрения материалов от Миграционной службы.

Напомним, ранее Верховная Рада упростила процедуру предоставления гражданства иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе. Так, Рада приняла во втором чтении законопроект №3433 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)". Законопроект поддержали 230 народных депутатов.