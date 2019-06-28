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"Северный поток-2" отказался от основного маршрута в водах Дании

Новости » Экономика    28.06.2019 - 21:35
"Северный поток-2" отказался от основного маршрута в водах Дании
Фото: Nord Stream 2 (www.nord-stream2.com)

Заявка на маршрут рассматривалась два года

Оператор газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, официальное письмо, информирующее об этом, было передано в Датское энергетическое агентство (ДЭА) сегодня.

"Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", - пояснил Маттиас Варниг, исполнительный директор компании Nord Stream 2.

В то же время компания сохранила заявку для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм, а также заявка по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

"Nord Stream 2 приняла решение сконцентрироваться на данных вариантах", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае датское энергетическое агентство (ДЭА) представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) маршрута российского газопровода "Северный поток-2" юго-восточнее острова Борнхольм.

Как сообщало РБК-Украина, 28 июня глава правления "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил намерение завершить строительство газопровода "Северный поток-2" в конце 2019 года.

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