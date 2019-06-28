Підсумки дня: 28 червня
Читати всі новини
- День Конституції сьогодні, 28 червня, відзначають в Україні. Ніч з 27 на 28 червня стала історичною - Верховна Рада, незважаючи на всі суперечності, приступила до обговорення та прийняття Основного закону, розглядаючи одну статтю за одноюю
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства 14 іноземцям, які брали участь в бойових діях на Донбасі (відео)
- В київському аеропорту "Жуляни" приземлився літак з чотирма звільненими з полону в самопроголошених "ДНР/ЛНР" українцями
- Глава правління російської газової компанії "Газпром" Олексій Міллер заявив, що Україна не встигне підписати новий газовий контракт до кінця 2019 року
- Оператор газопроводу "Північний потік-2" компанія Nord Stream 2 відкликала заявку за маршрутом в територіальних водах Данії на південь від острова Борнхольм
- На півдні Франції повітря прогрілося до 45,8 градуси за Цельсієм, встановивши абсолютний рекорд
- Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей на полях саміту G20 вимагатиме від російського президента Володимира Путіна видачі підозрюваних в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки
- У День Конституції, 28 червня, невідомі вивісили прапор України прямо в центрі окупованого Донецька (фото, відео)
- Погода в Україні на вихідних, 29 та 30 червня, буде неоднорідною. Температура повітря коливатиметься, проте спека не очікується. А нічна температура впаде до позначок +9 градусів