ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пленных украинцев с Донбасса доставили в Минск

Новости » Происшествия    28.06.2019 - 14:20
Пленных украинцев с Донбасса доставили в Минск
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пленных готовят к передаче украинской стороне

В Минск прибыли пленные украинцы, которых Украине согласились передать боевики с оккупированного Донбасса. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что всех четырех украинцев, которых согласились освободить боевики, уже доставили в Минск. Также сообщается, что их в столицу Беларуси доставили на самолете из Ростова-на-Дону. У пленных, которых готовят к передаче, при себе есть украинские документы.

Также стало известно, что украинцев доставят в Киев частным самолетом. На пресс-конференции в аэропорту Минска один из освобожденных отметил, что узнал о передаче Украине четыре дня назад.

Напомним, вчера главари "ДНР" и "ЛНР" дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев.

Фото: пленные украинцы в Минске (sputnik.by)

Фото: пленные украинцы в Минске (sputnik.by)

Позже стали известны имена украинцев, которых боевики согласились освободить из плена. Так, в Украину должны вернуться Яков Веремейчик, обвиняемый якобы в применении запрещенных методов ведения войны, Эдуард Михеев, осужденный в непризнанной "ЛНР" до 12 лет за "государственную измену", Максим Горяинов, осужденный в непризнанной "ДНР" до 15 лет за содействие "террористической деятельности" и Дмитрий Великий, приговоренный к 15 годам за "террористическую деятельность".

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос освобождения пленных украинцев является одним из важнейших. Россия в ответ заявляла, что всем участникам процесса обмена заключенными между Россией и Украиной стоит запастись терпением.

На Донбассе за сутки пострадали трое украинских военных Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской
Новости Украины ДонбассМинскпленные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь