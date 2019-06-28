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Итоги дня: 28 июня
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28.06.2019 - 22:11
Новина українською
День Конституции сегодня, 28 июня, отмечают в Украине. Ночь с 27 на 28 июня стала исторической - Верховная Рада, несмотря на все противоречия,
приступила к обсуждению и принятию Основного закона
, рассматривая одну статью за другой
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ
о предоставлении гражданства 14 иностранцам
, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе
В киевском аэропорту "Жуляны"
приземлился самолет
с
четырьмя освобожденными из плена
в самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" украинцами (видео)
Глава правления российской газовой компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Украина
не успеет подписать новый газовый контракт
до конца 2019 года
Оператор газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2
отозвала заявку
по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм
На юге Франции воздух
прогрелся до 45,8 градусов по Цельсию
, установив новый абсолютный рекорд
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита G20 потребует от российского президента Владимира Путина
выдачи подозреваемых
в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери
В День Конституции, 28 июня,
неизвестные вывесили флаг Украины
прямо в центре оккупированного Донецка (фото, видео)
Погода в Украине на выходных, 29 и 30 июня, будет неоднородной. Температура воздуха будет колебаться, однако жары не ожидается. А ночная температура
упадет до отметок +9 градусов
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