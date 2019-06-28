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Підсумки дня: 28 червня
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28.06.2019 - 22:11
Новость на русском
День Конституції сьогодні, 28 червня, відзначають в Україні. Ніч з 27 на 28 червня стала історичною - Верховна Рада, незважаючи на всі суперечності,
приступила до обговорення та прийняття Основного закону
, розглядаючи одну статтю за одноюю
Президент України Володимир Зеленський підписав указ
про надання громадянства 14 іноземцям
, які брали участь в бойових діях на Донбасі (відео)
В київському аеропорту "Жуляни"
приземлився літак
з
чотирма звільненими з полону
в самопроголошених "ДНР/ЛНР" українцями
Глава правління російської газової компанії "Газпром" Олексій Міллер заявив, що Україна
не встигне підписати новий газовий контракт
до кінця 2019 року
Оператор газопроводу "Північний потік-2" компанія Nord Stream 2
відкликала заявку
за маршрутом в територіальних водах Данії на південь від острова Борнхольм
На півдні Франції повітря
прогрілося до 45,8 градуси за Цельсієм
, встановивши абсолютний рекорд
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей на полях саміту G20 вимагатиме від російського президента Володимира Путіна
видачі підозрюваних
в отруєнні колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки
У День Конституції, 28 червня,
невідомі вивісили прапор України
прямо в центрі окупованого Донецька (фото, відео)
Погода в Україні на вихідних, 29 та 30 червня, буде неоднорідною. Температура повітря коливатиметься, проте спека не очікується. А нічна температура
впаде до позначок +9 градусів
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