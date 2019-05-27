Итоги дня: 27 мая

Позиция Кремля не будет меняться относительно возможности освобождения 24 украинских военнопленных моряков - они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины
В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая года № 304/2019 "О назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины"
Перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков