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Зеленский выступил с новым обращением к Раде

Новости » Политика    27.05.2019 - 09:41
Зеленский выступил с новым обращением к Раде
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский просит нардепов не использовать Раду для личного пиара

Президент Украины Владимир Зеленский просит народных депутатов не использовать трибуну Верховной рады для предвыборного пиара. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

В частности, Зеленский призвал народных депутатов в следующие два месяца не использовать трибуну Верховной рады для личного пиара, а также не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний.

"Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное - не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками", - отметил Зеленский.

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Он также выразил уверенность, что ЦИК выполнит свои обязанности по организации избирательного процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам.

21 мая после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и объявил досрочные парламентские выборы.

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