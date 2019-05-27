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Гройсман ответил на предложение Коломойского о дефолте

Новости » Политика    27.05.2019 - 12:16
Гройсман ответил на предложение Коломойского о дефолте
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман отметил, что Украина должна обслуживать свои долги

Премьер-министр Владимир Гройсман в ответ на предложение олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт заявил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

По его словам, Украина уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а населению не нужны очередные кризисы.

"Считаю, что даже разговоры об этом (невыполнение обязательств), не добавляют стабильности…Наша задача - добросовестно обслуживать долги, заниматься тем, чтобы экономика росла", - отметил Гройсман.

Он также подчеркнул, что от дефолта в первую очередь пострадают рядовые украинцы.

Отметим, ранее Коломойский предложил объявить дефолт и поступить с кредиторами по примеру Греции. В апреле, будучи президентом Украины, Петр Порошенко заявил, что решение суда о незаконности национализации "ПриватБанка" грозит многомиллиардными убытками и дефолтом.

Планируется, что на этой неделе президент Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая находится в Киеве.

Гройсман не будет объединяться в новом парламенте с другими политсилами
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