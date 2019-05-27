В Верховном суде обжаловали назначение Богдана на должность главы АП

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два исковых заявления

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая года № 304/2019 "О назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление подано в канцелярию суда 24 мая 2019 года общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.

Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19.

Напомним, Министерство юстиции просит Администрацию президента Владимира Зеленского предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных глав ведомства.

21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Отметим, что Богдан не может занимать государственные должности по закону о люстрации, так как ранее занимал различные должности в правительстве Николая Азарова.

Сам Богдан заявил, что "попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо".