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РФ не планирует освобождать украинских моряков

Новости » Политика    27.05.2019 - 10:22
РФ не планирует освобождать украинских моряков
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В отношении украинцев должно завершиться следствие "в связи с нарушением закона о границе" и состояться суд

Позиция Кремля не будет меняться относительно возможности освобождения 24 украинских военнопленных моряков - они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву в пользу Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Он настаивает, что в отношении украинцев должно завершиться следствие "в связи с нарушением закона о границе" и состояться суд. 

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - заявил Песков.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Также Международный трибунал по морскому праву будет рассматривать дело украинских военнопленных моряков по сути, так как считает это своей юрисдикцией. В споре Украины и Россией в отношении агрессии в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела. В частности, одно в Москве о якобы незаконном пересечении границы украинскими военными, второе - в арбитражном трибунале о нарушении Российской Федерацией иммунитета украинских кораблей в открытых водах.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом Российской Федерации о реальную готовность к прекращению конфликта с Украиной. 

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