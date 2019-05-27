Нафтогаз снизит цены на газ на для населения в июле

Фото: газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

После повышения в июне цены снова упадут в следующем месяце

НАК "Нафтогаз Украины" снизит цены на газ для населения в июле на 8%. Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что газ на международном рынке снова дешевеет, благодаря чему "Нафтогаз" в июне снизил цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%.

Глава правления НАК напомнил, что согласно решению правительства, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, которая действует в следующем месяце.

"Следовательно, в июле "Нафтогаз будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения)", - добавил он.

Напомним, "Нафтогаз" снизил цены на газ май для населения до 8 247 грн/тыс. куб. м (с НДС и транспортировкой), но поднял цены до 8 627 грн на июнь. Однако цены будут различными в каждой области.

Как сообщало РБК-Украина, "Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности в июне на 7,6-7,9%. "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 803 - 6 423 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).