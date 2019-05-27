Підсумки дня: 27 травня

Позиція Кремля не буде змінюватися щодо можливості звільнення 24 українських військовополонених моряків - вони залишаться під вартою, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу ООН по морському праву на користь України
Перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков
В Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшли дві позовні заяви про визнання протиправним та скасування указу президента України Володимира Зеленського від 21 травня року № 304/2019 "Про призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента України"