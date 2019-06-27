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27.06.2019 - 19:16
Итоги дня: 27 июня
Президент Украины Владимир Зеленский
обратился
к президенту России Владимиру Путину из-за украинских моряков
Служба безопасности Украины
не располагает данными
о передаче пленных с Донбасса. Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе
планируют отпустить
нескольких украинцев
Сегодня, 27 июня вблизи г. Кобеляки (Полтавская область)
упал дельтаплан
, в результате чего погибли два человека (фото)
Украинский политзаключенный Владимир Балух
во второй раз объявил о голодовке
Шевченковский суд города Киева в мае
принял решение о снятии с розыска
главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы
В Сумской области
напали на экс-мэра Конотопа
и кандидата в народные депутаты Артема Семенихина. Полиция квалифицировала произошедшее как "покушение на убийство". Семехин находится в реанимации (фото)
В России при посадке вновь
загорелся самолет
: за медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту Нижнеангарска обратился 31 человек
АО "Укрзализныця"
увеличила сроки предварительной продажи билетов
с 45 до 60 суток до даты отправления
Канцлеру Германии Ангеле Меркель
снова стало плохо
. Инцидент произошел во время пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штанмайером (видео)
Владимир Зеленский
может отменить запрет
на российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" в Украине
Сергей Притула, известный украинский шоумен и волонтер,
вынужден лечь на операцию (фото)
В Калифорнии, США,
умер популярный американский актер Макс Райт
, который исполнил в сериале "Альф" главную роль – Вилли Таннера
Мощная гроза с сильными шквалистыми порывами ветра
обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня (фото и видео). В результате урагана в Киеве
пострадали четыре человека
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