В Полтавской области упал дельтаплан, есть жертвы

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В результате падения дельтаплана погибли два человека

Сегодня, 27 июня вблизи г. Кобеляки (Полтавская область) произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Падение произошло около 6 утра. Спасатели сообщают, что сейчас устанавливаются принадлежность дельтаплана и личности погибших.

Напомним, в этом месяце в Полтавской области произошла авария легкомоторного самолета АН-2. Тогда пострадали два человека. Самолет разбился вблизи села Мельницы, Лохвицкого района. Он летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов.

РБК-Украина писало, что 30 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, в результате инцидента погибли четверо военных. Инцидент произошел в районе села Сестрятин Радивиловского района. Среди погибших был командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.

Добавим, в Винницкой области 16 октября 2018 разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В результате катастрофы истребителя Су-27 погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.