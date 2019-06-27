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Гужву сняли с розыска

Новости » Политика    27.06.2019 - 11:42
Гужву сняли с розыска
Фото: Игорь Гужва (УНИАН)

Решение принял Шевченковский райсуд Киева

Шевченковский суд города Киева в мае принял решение о снятии с розыска главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы. Об этом РБК-Украина сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, Гужва уже больше месяца как не разыскивается правоохранителями.

"13 мая Шевченковский райсуд принял решение о снятии Гужвы с розыска. С 13 мая он с момента прниятия решения не в розыске. Прокуратура не обжаловала решение суда. Пока что намерений (оспаривать - ред.) нет", - сообщил Лысенко.

Напомним, прокуратура Киева 31 марта 2017 начала уголовное производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) УК Украины относительно главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, в июне ему было сообщено о подозрении.

Однако в январе 2018 год Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. После этого Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора об обращении в госбюджет 1 млн грн гривен залога, внесенного Гужвой. Сам главный редактор издания "Страна.ua" был объявлен в розыск.

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