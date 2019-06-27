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27.06.2019 - 19:16
Підсумки дня: 27 червня
Президент України Володимир Зеленський
звернувся
до президента Росії Володимира Путіна з приводу українських моряків
Служба безпеки України
не володіє даними
про передачу полонених з Донбасу. Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі
планують відпустити
кількох українців
Сьогодні, 27 червня поблизу м. Кобеляки (Полтавська область)
впав дельтаплан
, внаслідок чого загинули дві людини (фото)
Український політв'язень Володимир Балух
вдруге оголосив про голодування
Шевченківський суд міста Києва у травні
ухвалив рішення про зняття з розшуку
головного редактора видання "Страна.ua" Ігоря Гужви
У Сумській області
напали на екс-мера Конотопа
та кандидата у народні депутати Артема Семеніхіна. Поліція кваліфікувала подію як "замах на вбивство". Семеніхін знаходиться в реанімації (фото)
У Росії при посадці знову
загорівся літак
: за медичною допомогою після аварійної посадки Ан-24 авіакомпанії "Ангара" в аеропорту Нижньоангарська звернулася 31 особа
АТ "Укрзалізниця"
збільшила терміни попереднього продажу квитків
з 45 до 60 діб до дати їх відправлення
Володимир Зеленський
може скасувати заборону
на російські соціальні мережі "Одноклассники" і "ВКонтакте" в Україні
Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель
знову стало погано
. Інцидент стався під час прес-конференції з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штанмайером (відео)
Сергій Притула, відомий український шоумен і волонтер,
змушений лягти на операцію
(фото)
В Каліфорнії, США,
помер популярний американський актор Макс Райт
, який виконав у серіалі "Альф" головну роль – Віллі Таннера
Потужна гроза з сильними шквалистими поривами вітру
обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Внаслідок урагану у Києві
постраждали четверо осіб
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Спека вище +30 утримується в Україні
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Головний претендент на посаду глави Єврокомісії вибув з гонки
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