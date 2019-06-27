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Боевики на Донбассе отпустят нескольких украинцев

Новости » Общество    27.06.2019 - 13:06
Боевики на Донбассе отпустят нескольких украинцев
Фото: главари "ДНР" и "ЛНР" (apral ru)

Украинцев освободят из плена боевиков "ДНР/ЛНР"

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей освободят нескольких украинских пленных. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как сообщается, главари "ДНР" и "ЛНР" дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев.

"Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно", - заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин. 

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что всем участникам процесса обмена заключенными между Россией и Украиной стоит запастись терпением. В Кремле предлагали Киеву закрытые переговоры относительно обмена заключенными.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что первым шагом для начала диалога с Россией станет возвращение всех украинских пленных.

РБК-Украина писало, глава Администрации президента Андрей Богдан заявлял, что в ходе переговоров о мире между Украиной и Россией, украинская сторона продолжит признавать Россию страной-агрессором. По его словам, смысл в возможных переговорах с РФ, которая отказывается быть стороной конфликта и требует переговоров Украины с главарями "ЛДНР", в администрации президента видят в возвращении пленных.

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