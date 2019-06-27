СБУ не располагает данными о передаче пленных с Донбасса

Фото: СБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

В спецслужбе подчеркнули, что готовы к встрече всех украинцев, находившихся в плену боевиков

Служба безопасности Украины не располагает данными о передаче пленных с Донбасса. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в своем Facebook.

В спецслужбе напомнили, что односторонняя передача Украине пятнадцати человек была осуществлена ​​еще 26 декабря 2016 года.

"СБУ не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков и считаем это позитивом... Односторонняя передача Украине пятнадцати лиц была осуществлена ​​еще 26.12.2016 года", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский связывает инициативы главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по освобождению пленных с выборами в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина ранее, в четверг стало известно, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей освободят четырех украинских пленных. В частности, об этом после встречи с Медведчуком в Минске заявили главари самопровозглашенных "республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Так, уже завтра самолет с пленными должен приземлиться в Киеве, а заложники перед этим будут доставлены в столицу Беларуси.

Также сообщалось, что боевики в одностороннем порядке передадут Украине Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева, Максима Горяинова и Дмитрия Великого.