ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ не располагает данными о передаче пленных с Донбасса

Новости » Политика    27.06.2019 - 17:48
СБУ не располагает данными о передаче пленных с Донбасса
Фото: СБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

В спецслужбе подчеркнули, что готовы к встрече всех украинцев, находившихся в плену боевиков

Служба безопасности Украины не располагает данными о передаче пленных с Донбасса. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в своем Facebook.

СБУ не располагает данными о передаче пленных с Донбасса

В спецслужбе напомнили, что односторонняя передача Украине пятнадцати человек была осуществлена ​​еще 26 декабря 2016 года.

"СБУ не имеет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков и считаем это позитивом... Односторонняя передача Украине пятнадцати лиц была осуществлена ​​еще 26.12.2016 года", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский связывает инициативы главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по освобождению пленных с выборами в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина ранее, в четверг стало известно, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей освободят четырех украинских пленных. В частности, об этом после встречи с Медведчуком в Минске заявили главари самопровозглашенных "республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Так, уже завтра самолет с пленными должен приземлиться в Киеве, а заложники перед этим будут доставлены в столицу Беларуси.

Также сообщалось, что боевики в одностороннем порядке передадут Украине Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева, Максима Горяинова и Дмитрия Великого.

Стало известно, кого именно отпустят из плена на Донбассе Боевики на Донбассе отпустят нескольких украинцев
Новости Украины Служба безопасности УкраиныДонбасспленные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь