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Переработка шлаков в 5 раз дешевле, чем добыча полезных ископаемых, - эксперт

Новости » Экономика    27.06.2019 - 16:32
Переработка шлаков в 5 раз дешевле, чем добыча полезных ископаемых, - эксперт
Иллюстративное фото (ep-recycling.com)

Увеличение объемов использования шлаковых отходов в строительстве даст эффект, считает эксперт

Переработка шлаковых отходов для использования в изготовлении строительных материалов и строительстве будет стоить в 4-5 раз дешевле, чем добыча полезных ископаемых на глубине. Увеличение объемов их использование даст впечатляющий экономический эффект. Такое мнение высказал ректор Государственной экологической академии последипломного образования и управления Александр Бондарь, передает РБК-Украина.

"Чтобы посчитать экономический эффект от переработки шлаков – достаточно просто высунуть голову из нашего песка. И посмотреть на поляков, посмотреть на Евросоюз. В Швеции перерабатывают 93% шлаков. В нескольких европейских странах этот показатель почти достигает 100%. А у нас – 5%, 10%, до 30% - при бешеной потребности в дорогах, строительстве. Нам необходимы и технологии, и законодательные акты. Пора перейти от заговаривания вопрос переработки отходов как вторичного сырья к его решению. к созданию единой системы обращения с отходами, их переработки и единой ответственности за нарушение установленных норм. Сейчас мы больше напоминаем лебедя, щуку и рака из басни. На одном уровне принимаем законодательство, на втором – не приемлем стратегических решений на уровне инспекции о привлечении к ответственности", - отметил Бондарь.

По его мнению, опыт европейских стран доказывает: можно эффективно использовать то, что принято считать отходами и добиться почти безотходного производства. Для Украины, где по меньшей мере 160 тыс. га занимают шлакоотвалы, это вопрос не только экономической целесообразности, но и экологии.

"Нам надо просто посмотреть на эффект наших соседей. И понять, насколько это важно и в строительстве, и в вопросе дорог – в том, что является насущной сегодня для Украины. Переработка отходов и использования их в качестве вторичного вещества - в 4-5 раз дешевле, чем добычи полезных ископаемых на глубине", - подчеркнул Бондарь.

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