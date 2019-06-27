ГСЧС сообщила о пострадавших из-за урагана в Киеве

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Из-за непогоды в Киеве пострадали 4 человека

В результате урагана в Киеве пострадали четыре человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, сегодня, 27 июня, в результате осложнения погодных условий произошло массовое падение деревьев и конструкций зданий в нескольких областях страны, а также в Киеве.

"По состоянию на 15:30, столичные спасатели совершили 42 выезда для ликвидации событий. Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева. Предварительно, из-за непогоды в Киеве пострадали 4 человека", - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, сообщается, что в Киевской области, в городе Буча, в результате падения дерева погиб один человек.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, ранее сообщалось, что на Киев сегодня после 12 часов дня обрушился ураган.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 27 июня 2019 года, в Украине ожидается дождливая погода с усилением ветра до 20 м/с, а в Киеве до 28 м/сек. Кроме того, по данным синоптиков, дождь и сильный ветер в Киеве удержится до конца дня.