Итоги дня: 26 марта

Дело Скрипаля: Украина выдворила 13 российских дипломатов



Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания), связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Помимо того, решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран Евросоюза. США также решили выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле.



Контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 30 марта



Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДЛО договорились о прекращении огня с 00:01 30 марта. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ. Организация приветствует достижение такой договоренности.

Число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64



Число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек, передают российские СМИ со ссылкой на Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается. Появилась информация о том, что охранник ТЦ отключил пожарную сигнализацию при возгорании. В Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки.



В Москве скончался Сергей Мавроди



В Москве умер Сергей Мавроди. Основатель пирамиды МММ ушел из жизни в ночь на понедельник, 26 марта. Styler собрал топ-30 цитат Сергея Мавроди, которого большинство россиян считают аферистом, жуликом и шарлатаном.



В Украине постепенно теплеет

Синоптик рассказала украинцам о погоде на неделю. Особого тепла еще ждать рано, но температура будет плюсовая. Завтра циклон и атмосферные фронты нагонят больше облаков, пройдут периодические дожди.