Пожар в Кемерово: охранник ТЦ отключил пожарную сигнализацию при возгорании

Сейчас решается вопрос о задержании сотрудника ТЦ

В торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия) охранник отключил пожарную сигнализацию при возгорании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СКР).

Так, сейчас решается вопрос о задержании сотрудника ТЦ. Сигнализацию, он выключил "при получении сигнала о пожаре". Мотив его действий в ведомстве пока не поясняют.

По данным сотрудников правоохранительных органов, охранник может стать пятым подозреваемым в деле, возбужденном после пожара в ТЦ.

Напомним, после пожара в Кемерово сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел нашли живыми пятерых граждан из числа тех, которые считались без вести пропавшими.

Как известно, число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек, спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв. Позже стало известно что в пострадавшем от пожара торговом центре в Кемерово снова началось задымление, в частности, из вентиляционных шахт идет густой черный дым.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.