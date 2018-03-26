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Пожар в Кемерово: охранник ТЦ отключил пожарную сигнализацию при возгорании

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 15:16
Фото: пожар в Кемерово (twitter.com/a42.ru)
Фото: пожар в Кемерово (twitter.com/a42.ru)

Сейчас решается вопрос о задержании сотрудника ТЦ

В торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия) охранник отключил пожарную сигнализацию при возгорании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России (СКР).

Так, сейчас решается вопрос о задержании сотрудника ТЦ. Сигнализацию, он выключил "при получении сигнала о пожаре". Мотив его действий в ведомстве пока не поясняют.

По данным сотрудников правоохранительных органов, охранник может стать пятым подозреваемым в деле, возбужденном после пожара в ТЦ.

Напомним, после пожара в Кемерово сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел нашли живыми пятерых граждан из числа тех, которые считались без вести пропавшими. 

Как известно, число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек, спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв. Позже стало известно что в пострадавшем от пожара торговом центре в Кемерово снова началось задымление, в частности, из вентиляционных шахт идет густой черный дым.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились. 

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Теги публикации: Российская Федерация, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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