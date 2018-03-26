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Контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 30 марта

НовостиПолитика    26.03.2018 - 13:55
Фото: зал проведения встреч контактной группы по Донбассу в Минске (twitter.com-belta.by)
Фото: зал проведения встреч контактной группы по Донбассу в Минске (twitter.com-belta.by)

ОБСЕ приветствует достижение такой договоренности

Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДЛО договорились о прекращении огня с 00:01 30 марта. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, признавая позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон,подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени", - говорится в заявлении.

Представители группы отметили исключительную важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня; эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня; отказа от наступательных действий и разведывательных операций; неприменения огня, включая ответный огонь; в частности, строгого запрещения ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, а также нацеливания на объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

Кроме того, группа в очередной раз заявила о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений.

Напомним, наблюдатели СЦКК провели фотофиксацию последствий обстрела Авдеевки и установили, что огонь по гражданской инфраструктуре города велся с н.п. Спартак с применением минометов 120 мм калибра. Обстрел произошел 23 марта.
 

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Теги публикации: Донбасс, перемирие, Контактная группа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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