США решили выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле

Такие меры приняты в связи с делом об отравлении Скрипаля

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле. Об этом сообщает The Washington Post.

"Администрация Трампа в понедельник распорядилась выслать 60 российских разведчиков и дипломатических офицеров в Нью-Йорке и Вашингтоне и закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на отравление бывшего российского шпиона в Великобритании", - говорится в сообщении.

Как сообщается, из США будут высланы 12 российских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников посольства России в Вашингтоне из-за "тайных операций разведки, которые подрывают национальную безопасность США".

Правительство США также закрывает российское консульство в Сиэтле, которое, по мнению высокопоставленных чиновников администрации Трампа, стало "ключевым форпостом в разведывательных операциях России".

Отмечается, что российское правительство было уведомлено о высылке дипломатов, у них осталось семь дней, чтобы покинуть США.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания), связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.