Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

США решили выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле

НовостиПолитика    26.03.2018 - 16:19
Фото: Дональд Трамп (flickr_com_gageskidmore398156594)
Фото: Дональд Трамп (flickr_com_gageskidmore398156594)

Такие меры приняты в связи с делом об отравлении Скрипаля

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле. Об этом сообщает The Washington Post.

"Администрация Трампа в понедельник распорядилась выслать 60 российских разведчиков и дипломатических офицеров в Нью-Йорке и Вашингтоне и закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на отравление бывшего российского шпиона в Великобритании", - говорится в сообщении.

Как сообщается, из США будут высланы 12 российских дипломатов при ООН в Нью-Йорке и 48 сотрудников посольства России в Вашингтоне из-за "тайных операций разведки, которые подрывают национальную безопасность США".

Правительство США также закрывает российское консульство в Сиэтле, которое, по мнению высокопоставленных чиновников администрации Трампа, стало "ключевым форпостом в разведывательных операциях России".

Отмечается, что российское правительство было уведомлено о высылке дипломатов, у них осталось семь дней, чтобы покинуть США.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания), связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Дело Скрипаля: Украина выдворит 13 российских дипломатов Германия вышлет четырех российских дипломатов
Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top