Дело Скрипаля: Украина выдворит 13 российских дипломатов

В ответ на химическую атаку в Солсбери Украина выдворяет 13 российских дипломатов

Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания), связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, что остались. Потому как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - говорится в сообщении.

ПП: У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими... Опубліковано Петром Порошенком 26 березень 2018 р.

Порошенко также добавил, что "Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни".

"Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе ... Наш совместный ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права", - отметил президент.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко заявляла, что Украина не высылает из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании из-за украинских политзаключенных в тюрьмах РФ.