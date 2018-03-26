Підсумки дня: 26 березня

Справа Скрипаля: Україна видворить 13 російських дипломатів



Україна прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія), пов'язану з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Окрім того, рішення про висилку російських дипломатів прийняли 14 країн Євросоюзу. США також вирішили вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити консульство в Сіетлі.

Контактна група домовилася про перемир'я на Донбасі з 30 березня

Тристороння контактна група та представники ОРДЛО домовилися про припинення вогню з 00:01 30 березня. Про це йдеться в заяві ОБСЄ. Організація вітає досягнення такої домовленості.



Число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64



Число загиблих при пожежі в Кемерово сягло 64 людей, передають російські ЗМІ з посиланням на Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. Слідчі працюють з родичами загиблих, процедура опізнання триває. З`явилася інформація про те, що охоронець ТЦ відключив пожежну сигналізацію при загорянні. У Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки.

У Москві помер Сергій Мавроді



У Москві помер Сергій Мавроді. Засновник піраміди МММ пішов з життя в ніч на понеділок, 26 березня. Styler зібрав топ-30 цитат Сергія Мавроді, якого більшість росіян вважають "аферистом, шахраєм і шарлатаном".



В Україні поступово теплішає

Синоптик розповіла українцям про погоду на тиждень. Особливого тепла ще чекати зарано, але температура буде плюсова. Завтра циклон і атмосферні фронти наженуть більше хмар, пройдуть періодичні дощі.