Дело Скрипаля: решение о высылке российских дипломатов приняли 14 стран Евросоюза

Дальнейшие высылки не исключаются в ближайшие дни, недели, заявил глава Европейского совета Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что 14 из 28 стран-членов Европейского союза (ЕС) решили выслать дипломатов России в качестве меры солидарности с Лондоном по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом написал Туск в Twitter.

"Сегодня 14 стран ЕС решили изгнать российских дипломатов после обсуждения проишествия с отравлением в британском Солсбери. Мы не исключаем введение дополнительных мер, включая дальнейшие высылки в ближайшие дни, недели", - написал Туск.

При этом Туск выразил соболезнования в связи с пожаром в торговом центре в городе Кемерово (Россия).

"Мы по-прежнему критично относимся к действиям российского правительства, но в то же время, сегодня мы, европейцы, вместе с русским народом оплакиваем жертв трагического пожара в городе Кемерово", - говорится в заявлении Туска на сайте Европейского совета.

Отметим, что выслать дипломатов намерены Германия, Франция, Латвия, Финляндия, Румыния, Канада, Литва, США, Украина, Италия, Дания, Нидерланды, Чехия, Эстония, Польша.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks. — Donald Tusk (@eucopresident) March 26, 2018

Напомним, также Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть консульство РФ в Сиэтле.