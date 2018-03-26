Пожар в Кемерово, по окончательным данным, унес жизни 64 человек

Число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек, спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв, передают российские СМИ со ссылкой на Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

В частности, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, по окончательным данным, в результате пожара в Кемерово погибли 64 человека. Также сообщается, что из общего числа обнаруженных тел данный момент опознаны 15 погибших. Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается

Также подтверждается информация о том, что в торговом центре "Зимняя вишня" снова началось задымление. Оно было вызвано тем, что тление в завалах "перешло в активную фазу".

Напомним, ранее сообщалось, что консульская служба Министерства иностранных дел Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших в результате пожара в Кемерово.