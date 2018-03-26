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Число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 12:03
Фото: пожар в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: пожар в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)

Пожар в Кемерово, по окончательным данным, унес жизни 64 человек

Число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек, спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв, передают российские СМИ со ссылкой на Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

В частности, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, по окончательным данным, в результате пожара в Кемерово погибли 64 человека. Также сообщается, что из общего числа обнаруженных тел данный момент опознаны 15 погибших. Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается

Также подтверждается информация о том, что в торговом центре "Зимняя вишня" снова началось задымление. Оно было вызвано тем, что тление в завалах "перешло в активную фазу".

Напомним, ранее сообщалось, что консульская служба Министерства иностранных дел Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших в результате пожара в Кемерово.  

 

Пожар в Кемерово: в пострадавшем ТЦ снова началось задымление
Теги публикации: Российская Федерация, пожар, торговый центр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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