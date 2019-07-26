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Итоги дня: 26 июля


Определились все нардепы-мажоритарщики, Зеленский попросил украинцев о помощи и другие новости

Трое британских министров готовятся подать в отставку, - The Times Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях
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