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25.06.2019 - 18:41
Итоги дня: 25 июня
В знак протеста
против решения об уничтожении санкционного механизма
против России украинская делегация решила
приостановить работу
в Парламентской ассамблее Совета Европы
Верховный суд Австрии
одобрил экстрадицию
украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки (США)
Пенсионный фонд Украины 25 июня завершил финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май 2019 года. Пенсионный фонд
сократил выплату субсидий до минимума
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает считать инцидент с украинскими кораблями вблизи Керченского пролива
неподсудным трибуналу ООН
На досрочных парламентских выборах в Верховную раду
5%-ный барьер могут преодолеть пять партий
Национальный банк Украины вводит оборот
банкноту самого высокого номинала
- 1000 гривен
В Испании на борту яхты, где находился украинский спортсмен Владимир Кличко
вспыхнул пожар
В деле Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые были признаны виновными в совершении смертельного ДТП в городе Харькове,
наметились некоторые сдвиги
Погода в Украине в среду, 26 июня, все еще будет довольно жаркой, однако температура несколько снизится, а к концу недели
ожидается сильное похолодание
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Все законопроекты Зеленского сняты с рассмотрения, - Стефанчук
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США ввели санкции против российской компании из-за связей с КНДР
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